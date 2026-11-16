Cordone, Suriye'nin imarı için 216 milyar dolarlık maliyet tahminini BMGK'da paylaştı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'de hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşasının maliyetinin 216 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirterek, ülkenin ekonomik toparlanması ve yeniden imarı için uluslararası desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Cordone, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin 2. yılına yaklaşılırken siyasi geçiş, ekonomik toparlanma ve güvenlik alanlarında önemli adımlar atıldığını belirten Cordone, ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Cordone, "Hızlı ekonomik toparlanma, Suriye'nin geçiş sürecinin istikrarı için son derece önemlidir. Dünya Bankası, yalnızca hasar gören fiziksel varlıkların yeniden inşasının maliyetini 216 milyar dolar olarak tahmin ediyor." diyerek, Suriye'nin sürdürülebilir uluslararası desteğe olan ihtiyacına işaret etti.

Bu ihtiyaçların kamu finansmanı, kalkınma yardımları ve özel sektör yatırımlarını içerdiğini aktaran Cordone, yaptırımların hafifletilmesi, bölgesel ve uluslararası angajmanın artmasının ekonomik toparlanmayı hızlandırabileceğini de vurguladı.

Cordone, yeniden imar çalışmalarının yalnızca altyapı yatırımlarından ibaret olmadığına işaret ederek, kadınların, sivil toplum kuruluşlarının ve etkilenen toplulukların yerel önceliklerin belirlenmesinde söz sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlaller endişe kaynağı

İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Cordone, İsrail güçlerinin bölgedeki askeri faaliyetleri, geçici kontrol noktaları, gözaltılar, topçu atışları, tarım ile su altyapısına yönelik zararlarının siviller açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Cordone, İsrail'in 21 Ekim'de Dera'nın batısındaki Cemle köyünde düzenlediği saldırılarda engelli bir kişinin öldürülmesini kınayarak, Golan Tepeleri'ndeki 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlal edilmesine son verilmesi ve Suriye'nin egemenliğine tam saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

Suriye'nin bölgesel çatışmaların içine çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Cordone, ülkenin geçiş sürecine, ekonomik toparlanmasına ve yeniden imarına odaklanmasının önemine dikkati çekti.

Suriye'de 2,4 milyon kişinin kış yardımlarına ihtiyacı var

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya da Aralık 2024'ten bu yana yaklaşık 4 milyon Suriyelinin gönüllü olarak evlerine döndüğünü ancak buna rağmen 730 binden fazla kişinin hala kamplarda yaşadığını söyledi.

Yahya, Suriye'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla yaklaşık 2,4 milyon kişinin ek insani yardıma ihtiyaç duyacağını ancak kış müdahale planının yalnızca yüzde 40'ının finanse edilebildiğini belirtti.

Kış yardımı planının en fazla risk altındaki 970 binden fazla kişiye ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Yahya, yaklaşık 200 bin yerinden edilmiş kişi ve geri dönenlerin soğuktan yeterince korunamayan hasarlı barınaklarda yaşadığını aktardı.

Yahya, "Son zamanlardaki şiddetli yağışlar ve ani seller durumu daha da kötüleştirdi. Yüzlerce barınak ve ev sular altında kaldı, birçok önemli köprü yıkıldı ve yaklaşık 5 bin dönüm ekin telef oldu." diye konuştu.

Suriye'ye yönelik genel insani yardım çağrısının da yalnızca 3'te 1'inin finanse edildiğini belirten Yahya, uluslararası topluma insani yardımların finansmanını sürdürme çağrısı yaptı.

Yahya, Suriyeli sivillerin daha fazla istikrarsızlığı kaldıramayacağını kaydetti.