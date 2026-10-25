Çorlu Belediyesi Sınav Akademisi\'nde öğrencilere 1 milyondan fazla soru sunuluyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Ferhadanlı Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerine daha konforlu ulaşım hizmeti sunabilmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yol çalışmalarının vatandaşların kullanımına sunulması için en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Öğrencilere ücretsiz sınava hazırlık desteği

Çorlu Belediyesi, 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorlu Belediyesi Sınav Akademisi kapsamında öğrencilere çevrim içi eğitim destek programları sunuluyor.

Programla öğrencilerin sınavlara hazırlanma sürecinde kurs niteliğinde eğitim desteğinden yararlanması hedefleniyor.

Sınav Akademisi bünyesinde 1 milyondan fazla yapay zeka destekli soru, velilere yönelik öğrenci değerlendirme karneleri ile çevrim içi ve yüz yüze sınav imkanları sunuluyor.

Çorlu'daki öğrencilerin ücretsiz katılabildiği programla sınava hazırlık sürecine destek verilmesi amaçlanıyor.

Çerkezköy'de Melisa Sokak asfaltlandı

Çerkezköy Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Melisa Sokak'ta sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde ulaşım konforunun artırılması ve yol ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım ve yenileme çalışmaları planlı şekilde devam edecek.