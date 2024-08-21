Çorlu'da 1.6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesinde bir evde yapılan aramada, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram sentetik sıvı kimyasal, şaşe numarası silinmiş motosiklet ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi.

Adreste bulunan zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.