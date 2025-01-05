Çorlu'da 5 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da 5 Bin Makaron Ele Geçirildi

Çorlu'da emniyet ekipleri, bir otomobilde 5 bin makaron ve uyuşturucu ele geçirerek işlem başlattı.

05.01.2025 11:16
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Çorlu ilçesinde bir otomobilde 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 5 bin makaron ele geçirdi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikönü Mahallesi'nde şüphe üzerine H.İ'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine H.B'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Makaron, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da 5 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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