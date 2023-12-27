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Çorlu'da 6 yaşındaki çocuk üzerinden uyuşturucu satışı yapan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da 6 yaşındaki çocuk üzerinden uyuşturucu satışı yapan kadın tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu maddeleri 6 yaşındaki üvey çocuğu üzerinden sattığı gerekçesiyle yakalanan H.B., adlı kadın tutuklandı. Polis, evine düzenlediği operasyonda çorap içinde satışa hazır bir miktar eroin ele geçirdi.

27.12.2023 - 16:12,
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu maddeleri 6 yaşındaki üvey çocuğu üzerinden sattığı gerekçesiyle yakalanan H.B., adlı kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarının çocukların kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine çalışma yapan polis, H.B., adlı kadının uyuşturucu satışında 6 yaşındaki üvey çocuğu aracıyla yaptığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, H.B., gözaltına alındı, çoğun üzerinde ise çorap içinde satışa hazır bir miktar eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çorlu\'da 6 yaşındaki çocuk üzerinden uyuşturucu satışı yapan kadın tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorlu'da 6 yaşındaki çocuk üzerinden uyuşturucu satışı yapan kadın tutuklandı - Son Dakika
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