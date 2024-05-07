Çorlu'da apartman patlamasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorlu'da apartman patlamasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Çorlu\'da apartman patlamasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan Özgür Ateş, tedavi gördüğü İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Patlama sonucunda yaralanan Ateş, önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra İstanbul'a sevk edildi.

07.05.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Patlamada yaralanan Özgür Ateş, tedavi gördüğü İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede dün patlama meydana gelmiş, patlamada yaralanan Ateş, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, İstanbul, Bağcılar, Çorlu, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da apartman patlamasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:41:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da apartman patlamasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement