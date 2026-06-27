Çorlu'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çorlu'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

27.06.2026 16:23
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Daireden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

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