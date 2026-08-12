Çorlu\'da Araçları Saran Yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı. Yangında 1 TIR tamamen yanarken, 2 otomobil de zarar gördü.

Muhittin Mahallesi Nargile Sokak'taki otluk alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yol kenarında bulunan park halindeki araçlara sıçradı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerin sardığı TIR ile içinde elektrik trafosu bulunan dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 otomobil de zarar gördü.

KAPLUMBAĞA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile alevler söndürüldü. Yangının ardından bölgede inceleme yapan ekipler, hareketsiz bir kaplumbağa buldu. Su verilerek müdahale edilen kaplumbağa, tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.