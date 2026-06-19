Çorlu'da ATV-Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Çorlu'da ATV-Motosiklet Kazası

Çorlu\'da ATV-Motosiklet Kazası
19.06.2026 21:56
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Çorlu'da ATV ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, sürücüye ceza uygulandı.

Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ), - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ATV ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan çıkan Şerif A. yönetimindeki 59 ALP 842 plakalı ATV, caddede seyreden Ahmetcan G.'nin kullandığı 34 GPM 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Ahmetcan G. ile beraberindeki Ayça M., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan kurtulan ATV sürücüsü Şerif A.'nın daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlendi. Şerif A.'ya ehliyetsiz araç kullanmanın da arasında bulunduğu suçlardan yaklaşık 200 bin lira ceza uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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