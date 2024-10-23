Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçede iki gurup arasında çıkan kavgada bıçaklı kavganın ardından gözaltına alına şüpheli Efe Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zafer Sokak'ta dün iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Ramazan Batur hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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