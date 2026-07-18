Çorlu\'da Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde M.Ş.Y. (18), aralarında husumet bulunan E.Ü.'yü (17) çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu'da önceki gece aralarında husumet bulunan M.Ş.Y. ile E.Ü., Kazımiye Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında E.Ü., M.Ş.Y.'ye tokat atmaya başladı. Bu sırada üzerindeki bıçağı çıkaran M.Ş.Y., E.Ü.'yü karnından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Ü., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan M.Ş.Y. ile A.E.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.Y. ile A.E.Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.