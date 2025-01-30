Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Havuzlar Mahallesi'nde bir restoranda, A.Y. ve A.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, A.B'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.Y. ile oğlu E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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