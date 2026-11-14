Çorlu'da elektrik tellerinin teması rüzgarla birlikte kıvılcıma yol açtı - Son Dakika
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Çorlu'da elektrik tellerinin teması rüzgarla birlikte kıvılcıma yol açtı

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Çorlu\'da elektrik tellerinin teması rüzgarla birlikte kıvılcıma yol açtı
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Tekirdağ Çorlu'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Havuzlar Mahallesi'ndeki elektrik tellerinin birbirine temas etmesine neden oldu. Kıvılcımların çevreyi aydınlattığını gören vatandaşlar endişelenirken polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri tellerin temasını engelledi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda birbirine temas eden elektrik telleri kıvılcımlar çıkardı.

Çorlu'da yağmurun ardından gelen kuvvetli rüzgar etkili oldu. Akşam saatlerinde Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerinde birbirlerine temas eden elektrik telleri kıvılcımlar çıkardı. Kıvılcımların çevreyi aydınlattığını gören vatandaşları endişelendi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tellerin birbirlerine teması engellendi.

Haber: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorlu'da elektrik tellerinin teması rüzgarla birlikte kıvılcıma yol açtı - Son Dakika
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