Çorlu'da Elektrikli Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı

20.08.2025 12:19
14 yaşındaki B.C., yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Durumu iyi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı B.C. (14), yaralandı.

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kullandığı elektrikli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan B.C.'ye, Erdoğan B.'nin kullandığı 59 RS 256 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisikletten düşen B.C., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.C., ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Erdoğan B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Otomobil, Çorlu, Kaza, Son Dakika

SON DAKİKA: Çorlu'da Elektrikli Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı
