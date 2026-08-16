Çorlu\'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çorlu-Çerkezköy Çevre Yolu Avantaj mevkisinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan Erdoğan A. yönetimindeki 59 AGC 827 plakalı otomobil ile Taylan H. yönetimindeki 22 LV 440 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taylan H.'nin kullandığı otomobil savrularak yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taylan H. ile aynı otomobilde sıkışan Hatice H. yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Hatice H.'yi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.