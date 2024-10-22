Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
D.B. ile Efe Ö. arasında Zafer Sokak'ta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada Efe Ö, Ramazan Batur'u (48) bıçakladı.
Ağır yaralanan Batur, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan D.B, B.B, Ö.Ö. ve N.P. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheli Efe Ö. ise polislerce kısa sürede yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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