Çorlu'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.C.E idaresindeki motosiklet, Nusratiye Mahallesi'nde E.E.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.A yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
