TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde lastiği patlayıp yol kenarına savrulan motosikletten düşen sürücüsü Ramazan B.(47), yaralandı.
Kaza, Seymen Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan B.'nin kullandığı 59 ANK 691 plakalı motosikletin arka lastiği patladı. Yol kenarına savrulan motosikletten düşen Ramazan B., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan B., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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