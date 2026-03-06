Çorlu'da Motosiklet ve Servis Minibüsü Çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde Orhan T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, okul servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Orhan T. ile arkasında bulunan Zeynep A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
