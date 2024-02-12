Çorlu'da Otomobilin Yaşlı Adama Çarpması Kamerada - Son Dakika
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Çorlu'da Otomobilin Yaşlı Adama Çarpması Kamerada

Çorlu\'da Otomobilin Yaşlı Adama Çarpması Kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yaşlı adama çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi. Sürücü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

12.02.2024 11:40  Güncelleme: 11:59
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yaşlı adama çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak'ta Mustafa V. yönetimindeki 59 LG 571 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim T.'ye (90) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaza, etraftaki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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