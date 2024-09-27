Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi'nde Ö.G. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve 1 yolcu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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