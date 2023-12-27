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Çorlu'da panelvanla otomobil çarpışması: 5 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da panelvanla otomobil çarpışması: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvanla otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Çorlu\'da panelvanla otomobil çarpışması: 5 yaralı
27.12.2023 - 22:43,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 10 AAY 458 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 YU 972 plakalı??????? panelvanla çarpıştı.

Kazada sürücü A.A. ile otomobilde bulunan S.D, M.T, Y.A, ve T.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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