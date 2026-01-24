Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Rahim Ağzı Farkındalık Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Rahim Ağzı Farkındalık Konferansı

24.01.2026 14:46  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen konferansta, erken tanı ve HPV aşısının önemi üzerine sunumlar yapıldı. Sağlıklı toplum için önleyici hizmetlerin gerekliliğine dikkat çekildi.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Rotary Kulübü iş birliğiyle Çorlu'da düzenlenen Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı'nda, erken tanı ve HPV aşısının önemi ele alındı.

1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Çorlu'da "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Rotary Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, erken tanı ve HPV aşısının önemi ele alındı. Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde yapılan konferans, Tekirdağ genelinde yürütülen HPV Aşısı Projesi'nin eğitim ayağı kapsamında düzenlendi. Etkinliğe; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Hasan Toprak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ayhan Civan, büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivil toplum yerel yönetim iş birliği vurgusu

Programın açılış bölümünde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ayhan Civan, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele vermesinin toplumsal faydalarına dikkat çekti. Başkan Sarıkurt, sağlıklı bir toplumun ancak önleyici hizmetlerle mümkün olabileceğini belirtirken, Ayhan Civan ise yürütülen aşılama projesinin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarıyla desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Her iki isim de Tekirdağ genelinde sürdürülen bu sağlık hamlesinin diğer bölgelere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Beslenme yöntemleri paylaşıldı

Konferansın bilimsel oturumu, Rotary Kulübü Anne ve Çocuk Sağlığı Komite Başkanı Prof. Dr. Oya Gökmen'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Rahim ağzı kanserinin dünyadaki seyri ve HPV virüsünden korunma yöntemlerinin masaya yatırıldığı oturumda, Doç. Dr. Mehmet Baki Şentürk ve Op. Dr. Kaan Eray Uzun, tıbbi süreçlere dair kapsamlı sunumlar yaptı. Uzmanlar, HPV virüsünün biyolojik yapısından düzenli tarama testlerinin kritik rolüne kadar pek çok teknik konuyu katılımcıların anlayabileceği bir dille aktardı. Kanserle mücadelede bütüncül bir yaklaşımın önemine değinen Uzm. Dyt. Hilal Mercan Turan ise bağışıklık sistemini güçlü tutmak için doğru beslenme yöntemlerini paylaştı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konferans, soru-cevap bölümüyle devam etti. Uzmanların aşıyla ilgili tereddütleri bilimsel verilerle yanıtladığı etkinlikte, rutin kontrollerin ihmal edilmemesinin hayat kurtardığı bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Güncel, HPV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Rahim Ağzı Farkındalık Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:13:42. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Rahim Ağzı Farkındalık Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.