Çorlu\'da refüje çarpan otomobile arkadan gelen araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Çorlu'da refüje çarpan otomobile arkadan gelen araç takla attı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu-Tekirdağ çevre yolunda refüje çarpan otomobile, arkadan gelen bir başka otomobil çarparak takla attı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza Çorlu- Tekirdağ çevre yolunda meydana geldi. B.A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 BA 6065 plakalı otomobil, refüje çarparak savruldu. Bu otomobile ise arkadan gelen M.B.'nin kullandığı 34 UB 4559 plakalı otomobil çarparak takla attı. Kazada araç sürücüleri ile B.A.'nın kullandığı otomobildeki C.E. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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