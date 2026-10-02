Çorlu'da sağlık merkezinin temeli atıldı, Vali Soytürk Muyan'a Şükran Beratı verdi - Son Dakika
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Çorlu'da sağlık merkezinin temeli atıldı, Vali Soytürk Muyan'a Şükran Beratı verdi

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Çorlu'da Ömer Faruk Muyan tarafından yaptırılacak Sedrettin Muyan Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törenin ardından Vali Recep Soytürk, Muyan'a katkıları için Şükran Beratı takdim etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hayırsever Ömer Faruk Muyan tarafından yaptırılacak Sedrettin Muyan Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Hatip Mahallesi'ndeki törende konuşan, Vali Recep Soytürk Tekirdağ'da eğitim ve sağlık alanında yatırımların sürdüğünü belirtti.

Kentte sağlık hizmetlerine yönelik 11 hayırseverle protokol imzaladıklarını aktaran Soytürk, "Kendi parasından vazgeçmek önemli bir karar. Bana sorarsanız en önemli yatırım çünkü aile sağlığı merkezinde hizmet alacak her bir vatandaşımızın duasını kazanıyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar da Çorlu'da kayıtlı nüfusun 309 bine yaklaştığını, hekim başına düşen hasta sayısını 3 bin 196'ya düşürdüklerini söyledi.

Onar, yeni tesislerle bu sayıyı 1500'ün altına çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hayırsever Muyan, devlet-millet işbirliğinin güzel bir örneği olan merkezle mahalleye kalıcı bir eser kazandırmaktan onur duyduklarını belirterek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, hayırsever Ömer Faruk Muyan'a katkılarından dolayı "Şükran Beratı" takdim etti.

Daha sonra merkezin temeli atıldı.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelÇorluSon Dakika

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