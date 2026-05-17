Çorlu'da şehit düşen polis memuru Erkan Tütüncüler'in ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da şehit düşen polis memuru Erkan Tütüncüler'in ailesine acı haber ulaştı

17.05.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu’da silahlı kavgaya müdahale ederken şehit olan polis Erkan Tütüncüler’in Samsun Bafra’daki ailesine haber verildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler'in acı haberi Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Erkan Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polislerimiz Samsun Bafralı hemşerimiz Polis Memuru Erkan Tütüncüler ve Polis Memuru Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehidimiz Erkan Tütüncüler'in cenaze programı netleştiğinde siz kıymetli basın mensuplarımıza bilgilendirmede bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."

Haber-Kamera: Emre ŞAHİNOL/BAFRA(Samsun), -

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da şehit düşen polis memuru Erkan Tütüncüler'in ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:04:52. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da şehit düşen polis memuru Erkan Tütüncüler'in ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.