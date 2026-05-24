Çorlu\'da şehit polisler için mevlit okutuldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Altan'ın (24) bıçaklı ve silahlı saldırısında şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler (43) ve Emrak Koç (32) için mevlit okutuldu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair bilgi üzerine 17 Mayıs'ta öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Altan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polislerden Tütüncüler Çorlu'da, Koç ise Van'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Şehit polis memurları Tütüncüler ve Emrah Koç için bugün Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Türk, kurum müdürleri, emniyet personeli, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran-ı Kerim okundu, şehit polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için dualar edildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, şehitlerin ruhuna dualar okuyarak ailelerine destek oldu.

Mevlidin ardından İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır tarafından hatim duası yapıldı.