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Çorlu'da SMA hastası bebek için konulan bağış kumbaraları çalındı - Son Dakika
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Çorlu'da SMA hastası bebek için konulan bağış kumbaraları çalındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmı çalındı. Aile tarafından konulan 100'e yakın kumbaradan 10'u çalınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorlu\'da SMA hastası bebek için konulan bağış kumbaraları çalındı
30.12.2023 - 12:59,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmı çalındı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SMA Tip-1 teşhisi konulan Yağız Batu için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen izinle yaklaşık 2 milyon doların toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Bunun üzerine Çorlu'daki iş yerlerine aile tarafından 100'e yakın yardım ve bağış kumbarası konuldu.

Bu bağış kumbaralarından 10'u çalındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da SMA hastası bebek için konulan bağış kumbaraları çalındı - Son Dakika
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