Çorlu'da Takla Atan Araçta Yaralanan Yok - Son Dakika
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Çorlu'da Takla Atan Araçta Yaralanan Yok

Çorlu\'da Takla Atan Araçta Yaralanan Yok
09.06.2026 12:43
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu; sürücüler esprili.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi, yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çorlu-Yenice çevre yolunda meydana geldi. Abdurrahman A.'nın kontrolünü yitirdiği 59 ZM 384 plakalı otomobil takla attı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli grup, kazayı görüp durarak araçta bulunan sürücü Abdurrahman A. ile yanındaki A.A.'yı çıkardı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

'ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN'

Araçtan çıkarıldıktan sonra yere uzanan, alkol testi normal çıkan sürücü Abdurrahman A.'nın, "Ölmek için güzel bir gün" dediği duyuldu. Yanında bulunan A.A. da "Denemesi bedava, bir daha yaparız. Baktık oldu, olmadı" dedi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü ve yolcunun kazada yara almadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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