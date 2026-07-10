Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Esrar Ele Geçirildi

Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Esrar Ele Geçirildi
10.07.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı sırasında 1 kg esrar ve 839 gr kimyasal madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçta 1 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 839 gram kimyasal madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu Çorlu'da şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, aracın ön kaputunun altında poşetler içerisinde piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon lira olduğu değerlendirilen 839 gram kimyasal madde ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddeyle yaklaşık 85 kilogram bonzai üretilebileceği belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:41:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.