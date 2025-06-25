Çorlu'da Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Önerler Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.
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