Çorlu'da Yangın ve Sokak Köpeği Saldırısı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan E.K. (11), yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6'ncı Sokak'taki tek katlı müstakil evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis güvenlik önlemi aldı. TREDAŞ ekipleri de elektrik akımını kesti. Bu sırada mahalleli de sokakta toplanıp, yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Toplanan kalabalık arasındaki E.K., bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarılan E.K., olay yerindeki ambulanstaki ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Polis, kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

