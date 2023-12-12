Çorlu\'da Yürüyüş Yapan Kişi Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu eşiyle yürüyüş yaparken kendilerine laf atan kişi tarafından kalbinden bıçakla yaralanan Sunay Sorgun (56) hayatını kaybetti.

Sunay Sorgun ve eşi, Pehlivan Sokak'ta yürüyüş yaptığı sırada, kendilerine laf atan Y.Ç. (29) ve Ş.Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, belindeki bıçağı çıkartarak Sorgun'u kalbinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi kaldırılan Sorgun, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Ç. ve Ş.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesine getirildi.

Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli Ş.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.