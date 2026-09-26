Çorlu Kitap Fuarı kapılarını açtı, Çorluspor 5. Kolordu Komutanı'na forma hediye etti - Son Dakika
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Çorlu Kitap Fuarı kapılarını açtı, Çorluspor 5. Kolordu Komutanı'na forma hediye etti

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Çorlu Kitap Fuarı kapılarını açtı, Çorluspor 5. Kolordu Komutanı\'na forma hediye etti
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Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı törenle açıldı; 14. Geleneksel fuar dört gün söyleşi ve imza günlerine ev sahipliği yapacak. Çorluspor 1947 yöneticileri de 5. Kolordu Komutanı Davut Ala'yı ziyaret ederek yeni sezon hazırlıklarını anlattı ve forma hediye etti.

Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Ahmet Bayram ve Başkan Yardımcısı Talat Mert Arslan, 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti.

Bayram ve Arslan, kulübün hayata geçirdiği çalışmalar ile planlanan projeler hakkında Ala'ya bilgi verdi.

Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan yöneticiler, Ala'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Çorluspor 1947 formasını hediye etti.

Tümgeneral Ala, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorluspor 1947'nin yanında olduğunu belirtti.

Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı açıldı

Çorlu Belediyesince düzenlenen 14. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı, düzenlenen törenle kitapseverlere kapılarını açtı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fuarın açılışına Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, yazar Ayşe Kulin ve protokol üyeleri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda yer alan stantlar ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Sarıkurt, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın 14 yıldır düzenlendiğini ve Çorlu'nun kültür hayatının önemli geleneklerinden biri haline geldiğini söyledi.

Fuarda dört gün boyunca söyleşi, imza günü ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirten Sarıkurt, her yıl binlerce kitabın okurlarla, yazarların da kitapseverlerle buluşturulduğunu ifade etti.

Teknolojinin hayatın her alanını değiştirdiğini anlatan Sarıkurt, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir dönemde doğru soruyu sormanın, ulaşılan bilgiyi sorgulamanın ve kişinin kendi düşüncesini oluşturmasının önem kazandığını kaydetti.

Sarıkurt, kitap okumanın insanlara düşünme, merak etme, farklı fikirlerle karşılaşma ve bakış açısını geliştirme imkanı sunduğunu dile getirdi.

Fuarda yazar Murat Menteş de "Roman Kanunları" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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