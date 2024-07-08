Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Sarılar Mahallesi'ndeki tren yolu yakınlarındaki "8 Temmuz Anıtı" önünde toplanan grup, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açtı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Zeliha Bilgin, yaptığı konuşmada acılarının ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Çok üzgün olduklarını anlatan Bilgin, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ardından Sarılar Mahalle Camisi'nde mevlit okutuldu.

Uzunköprü- İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi ölmüş, 340 kişi yaralanmıştı.