Çorlu ve Saray ilçelerinde aranan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Çorlu ve Saray ilçelerinde aranan zanlılar yakalandı

Çorlu ve Saray ilçelerinde aranan zanlılar yakalandı

Çorlu ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Reşadiye Mahallesi'nde gözaltına alınan sürücünün 4 yıl 25 ay 10 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca, Saray ilçesinde 11 suç kaydı bulunan bir zanlı da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ü.Ç. isimli zanlının 13 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

11.06.2024 10:47
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Çorlu ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü Çorlu ilçesinde yakalandı.

Reşadiye Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.Ç'nin yapılan sorgulamasında, 7 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl 25 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Saray'da aranması olan zanlı tutuklandı

Saray ilçesinde 11 suç kaydı olan zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Bozoba Mahallesi'nde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, çeşitli suçlardan 13 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu ve Saray ilçelerinde aranan zanlılar yakalandı - Son Dakika

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