Cornell Rektörü Kotlikoff, cinsel saldırı iddiasına rağmen görevde kalacağını söyledi

ABD'de öğrenci evindeki toplu cinsel saldırı iddiasıyla gündeme gelen Cornell Üniversitesinin Rektörü Michael Kotlikoff, durumdan üzüntü duyduğunu ancak istifa etmeyeceğini duyurdu.

The New York Times (NYT) gazetesine mülakat veren Kotlikoff, Cornell Üniversitesinde 2024'te yaşandığı bildirilen cinsel saldırıya ilişkin eylül ayında açılan davayla ilgili konuştu.

Kotlikoff, davayı açan ve gizlilik nedeniyle "Jane Doe" kod adını kullanan öğrencinin yaşadıklarını Kasım 2024'te öğrendiğini ancak sonrasında bu öğrenciyle iletişimini sürdürmediğini ve harekete geçmediğini belirtti.

Güven kaybının olduğunu gördüğünü anlatan Kotlikoff, istifa etmeyeceğini bildirdi ve "Jane Doe'nun Cornell Üniversitesinde böyle şeyler yaşaması, kişisel olarak üzüldüğüm bir mesele. Tüm kampüsün de bu olay yaşandığı için üzgün olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kotlikoff, Şubat 2025'te Rektörlük tarafından "cinsel saldırılarla mücadele için görev gücü" oluşturulduğunu, yeni kayıt yaptıran öğrencilere sorumluluklarına ilişkin oryantasyon eğitimi verildiğini belirtti.

Cornell Üniversitesindeki toplu cinsel saldırı iddiası

Eylül ayında açılan davada güvenlik amacıyla kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Jane Doe" kod adını kullanan 20 yaşındaki kız öğrencinin, 2024 yılında Cornell Üniversitesine ait öğrenci evinde sarhoşken zorla ketamin verildiği, bilincini kaybetmesinin ardından 7 erkek öğrencinin tecavüzüne uğradığı öne sürülmüştü.

Cornell Üniversitesi yönetimi, o dönem olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı Bölge Savcılığına bildirmiş ancak Savcılık, delil yetersizliği gerekçesiyle dava açmamıştı.

New York Valisi Kathy Hochul, 2 Ekim'deki açıklamasında olayın geçtiği bölgede görevli Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'in "adil denetleme yeteneğine inancını kaybettiğini" belirterek, New York Başsavcısı Letitia James'i konuyla ilgilenmesi için özel savcı olarak görevlendirmişti.

Üniversitedeki öğrenci evlerinde düzenlenen partilerin ve sosyal etkinliklerin yıl sonuna kadar iptal edildiği bildirilmişti.