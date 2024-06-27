Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Çorum Alaca\'da 3 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde sahte içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, O.Ö. ve İ.Ö'ye ait iki evde yapılan aramada yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

27.06.2024 17:49
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Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede sahte içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

O.Ö. ve İ.Ö'ye ait iki evde yapılan aramada plastik varillerde depolanmış yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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