Çorum Alaca'da Alzheimer hastası kadın, 36 personel ve dronlu aramayla bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum Alaca'da Alzheimer hastası kadın, 36 personel ve dronlu aramayla bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Alaca\'da Alzheimer hastası kadın, 36 personel ve dronlu aramayla bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Alaca'da evinden ayrılan Alzheimer hastası kadın (78), jandarma ve AFAD'ın 36 personel ve 4 dronla yürüttüğü yaklaşık 9 saatlik aramayla sağlıklı bulundu. Boğaziçi Köyü Muhtarı'nın ihbarıyla bulunan kadın, tedbir amacıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇORUM'un Alaca ilçesine bağlı Dutluca köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası G.A. isimli kadın (78), jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren arama çalışması sonucu sağlıklı şekilde bulundu.

Dutluca köyünde oturan alzheimer hastası G.A., saat 11.40 sıralarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

36 PERSONEL VE 4 DRON İLE ARANDI

Arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekiplerinden toplam 36 personel katıldı. Ekipler, G.A.'nın bulunması için köy ve çevresinde geniş kapsamlı arama yaparken, çalışmalarda 4 dron da kullanıldı. Havanın kararması üzerine saat 19.20 sıralarında fiziki arama faaliyetlerine son verilirken, termal kamera özelliğine sahip 2 dron ile havadan arama ve tarama çalışması sürdürüldü. Jandarma ekipleri ayrıca çevre köylerin muhtarlarıyla irtibata geçerek G.A.'nın eşgal bilgilerini paylaştı ve görülmesi halinde jandarmaya bilgi verilmesini istedi.

MUHTARIN İHBARIYLA BULUNDU

Boğaziçi Köyü Muhtarı, saat 20.00 sıralarında G.A.'yı gördüğünü jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, kadının görüldüğü bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda G.A., saat 20.30 sıralarında sağlıklı şekilde bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen G.A., tedbir amacıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

G.A.'nın bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonlandırıldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiÇorum AlacaJandarmaSağlıkGüncelYaşamAlacaAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Zeytinburnu’nda aile içi alacak kavgası: Yeğenleri amcalarını çekiçle döverek hastanelik etti Zeytinburnu’nda aile içi alacak kavgası: Yeğenleri amcalarını çekiçle döverek hastanelik etti
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
Görüntü Türkiye’den Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler Görüntü Türkiye'den! Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler
Sakarya’da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu Sakarya'da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
23:36
Bursa’da tarihi fiyasko A Milli Takımımız, İtalya’ya 4 golle kaybetti
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 23:51:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Alzheimer hastası kadın, 36 personel ve dronlu aramayla bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei