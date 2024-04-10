Çorum Alaca'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum Alaca'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Çorum Alaca\'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, programda katılımcıların bayramını kutladı. Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaca Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kamu görevlilerinin bayramını tebrik etti. Ayrıca, ilçedeki Kore gazileri Cemal Coşkun ve Hüseyin Emiroğlu'nu evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Programa İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Gürsoy da katıldı.

10.04.2024 15:43  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen programda, katılımcıların bayramını kutladı.

Aytemür, programın ardından Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaca Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kamu görevlilerinin bayramını tebrik etti.

Aytemür ayrıca, ilçedeki Kore gazileri Cemal Coşkun ve Hüseyin Emiroğlu'nu evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Gürsoy da katıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Cemal Coşkun, Şerif Arslan, Uğur Gürsoy, Jandarma, Teğmen, Alaca, Çorum, Kore, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale Jandarması, vatandaşların bayramını kutladı
    16:07 Çanakkale Jandarması, vatandaşların bayramını kutladı

    Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.

  • Karapınar'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi
    16:03 Karapınar'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

    Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.

  • Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
    16:02 Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

    Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.

  • Düzce'de Bayram Namazında Çocuklara Harçlık Dağıtıldı
    15:59 Düzce'de Bayram Namazında Çocuklara Harçlık Dağıtıldı

    Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.


15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:08 Sakarya’daki aile katliamının altından iki kardeşin ortak aldığı ’araba’ çıktı Sakarya'daki aile katliamının altından iki kardeşin ortak aldığı 'araba' çıktı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
15:09 Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
14:34 “Karım sana emanet“ dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü "Karım sana emanet" dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
14:11 Antalya’da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı Antalya'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı
13:15 Antalya’da Ramazan Bayramı’nda Konyaaltı Sahili’ne yoğun ilgi Antalya'da Ramazan Bayramı'nda Konyaaltı Sahili'ne yoğun ilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 16:08:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement