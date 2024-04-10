Çorum Alaca\'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen programda, katılımcıların bayramını kutladı.
Aytemür, programın ardından Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaca Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kamu görevlilerinin bayramını tebrik etti.
Aytemür ayrıca, ilçedeki Kore gazileri Cemal Coşkun ve Hüseyin Emiroğlu'nu evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Gürsoy da katıldı.
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
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