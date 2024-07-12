Çorum Alaca'da cip dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum Alaca'da cip dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat Demirci idaresindeki bir cip, yoldan çıkarak 30 metre derinliğindeki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, Kamile B. ve Tülay B. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

12.07.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlanan cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat Demirci idaresindeki 16 AFN 657 plakalı cip, Çorum- Yozgat kara yolu Elicek Mevkisi'nde yoldan çıkarak, yol kenarındaki yaklaşık 30 metre aşağıdaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Kamile B. ve Tülay B, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından ambulansa taşınan 3 yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Murat Demirci, burada müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamile B. ve Tülay B. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Çorum Alaca, Jandarma, Demirci, İtfaiye, trafik, Alaca, Çorum, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da cip dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:17:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Alaca'da cip dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement