Çorum Alaca'da kaybolan Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadına 15 km uzakta ulaşıldı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da kaybolan Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadına 15 km uzakta ulaşıldı

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Çorum Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma ve AFAD ekiplerinin araması sonucu bulundu. Yaşadığı yerden yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla Alaca Devlet Hastanesine götürüldüğü belirlendi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın bulundu.

Dutluca köyünde ikamet eden Güllü Aygün'den dün haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, iz takip köpeği ve AFAD ekiplerinden oluşan 36 kişilik ekip, 4 dronla bölgede arama yaptı.

Havanın kararmasının ardından termal kamera özellikli iki dronla havadan tarama faaliyetleri sürdürüldü.

Jandarma ekipleri, çevre köylerin muhtarlarıyla da irtibata geçerek Aygün'ün eşkal bilgilerini paylaştı.

Bu sırada Boğaziçi köyünden jandarmaya, Aygün'ün görüldüğü bilgisi geldi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'e ulaştı.

Yaşadığı yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Aygün, tedbir amacıyla Alaca Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da kaybolan Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadına 15 km uzakta ulaşıldı - Son Dakika
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