Çorum Alaca\'da otomobil devrildi: 5 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.Y. (40) idaresindeki 09 K 8925 plakalı otomobil, Tokat-Alaca kara yolu Ünalan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kişi Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile S.K. (71), H.K. (21), O.K. (36) ve S.K.K. (10), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.