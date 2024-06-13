Çorum Alaca'da Tır ve 2 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Tır ve 2 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile 2 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada tır, otomobili yaklaşık 150 metre sürükledikten sonra durabildi. Yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

13.06.2024 11:49
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Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sancar Muminov (34) idaresindeki 50 V 289 RA Özbekistan plakalı tır, Çorum- Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda A.S'nin (57) kullandığı 19 AEG 302 plakalı hafif ticari araç ve M.D. (40) yönetimindeki 06 BNA 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada tır, otomobili yaklaşık 150 metre sürükledikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücüler Muminov, M.D. ve A.S'nin yanı sıra araçlarda bulunan H.D. (58) ve B.K. (64), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.D, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da Tır ve 2 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika

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