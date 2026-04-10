Çorum-Ankara Yolunda Kar Yağışı

Çorum- Ankara kara yolunun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Çorum-Ankara kara yolunun kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Alacahöyük kavşağında kar yağışı başladı.
Yoğun yağışla birlikte görüş mesafesinin azalması üzerine, güzergahta polis ve Karayolları ekipleri önlem aldı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
