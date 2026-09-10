Çorum Bayat'ta çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır küle döndü - Son Dakika
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Çorum Bayat'ta çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır küle döndü

Çorum Bayat\'ta çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır küle döndü
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Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkez köyünde Osman Yavaş'ın evinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki iki eve ve ahırlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÇORUM'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 ev ve evlere ait 3 ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev ve 3 ahır kullanılmaz hale geldi.

Saat 22.00 sıralarında Bayat ilçesi Çerkez köyünde Osman Yavaş'a ait evde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan Yusuf Yavaş ve Recep Yavaş'a ait evlere sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İskilip ve Uğurludağ ilçelerinden de itfaiye ekipleri destek için bölgeye gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 ev ile evlere ait 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum Bayat'ta çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Bayat'ta çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır küle döndü - Son Dakika
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