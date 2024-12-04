Çorum Beyaza Büründü

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Çorum, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sabah başlayan ve şiddetini artıran yağışın ardından belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayolları ve polis ekipleri de Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı. Yolun bazı bölümlerinde ise sis etkili oldu.

Öte yandan, karla kaplanan parklar güzel görüntü oluşturdu.