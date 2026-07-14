Çorum\'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'da 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Çorum Şehitliği ile 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarının ziyaret edilmesiyle başladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesine yayınları kesmek için saldıran FETÖ üyesi teröristlere direnirken şehit düşen Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Çalgan ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Karslı'nın kabrine karanfil bıraktı.

Burada Karslı ve diğer şehitler için İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan tank ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Mustafa Avcu'nun Eskikaradona köyündeki kabrine ziyarette bulundu.