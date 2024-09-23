Çorum'da 19 kişi yakalandı

Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 19 kişinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldı.
16-23 Eylül tarihlerinde yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yalama kararı bulunan 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
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