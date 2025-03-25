Çorum'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi

Çorum'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 500 ıhlamur ve 500 lavanta fidanı toprakla buluşturuldu. Vali Ali Çalgan, ormanların korunmasının önemine dikkat çekti.

25.03.2025 15:29
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Çorum'da yüzlerce ıhlamur ve lavanta fidanı toprakla buluşturuldu

ÇORUM - Çorum'da "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 500 ıhlamur, 500 lavanta fidanı toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Vali Ali Çalgan, "Elinizden geldiğince yeni fidanlıklar, yeni ağaçlar, yeni ormanlar yetiştirilmesi için katkı vermenizi rica ediyorum" dedi.

Çorum'da "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında yoğun katılımla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Büget köyü sıklık ormanında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde dünyanın oksijen kaynağı olan ağaçların ve ormanların önemine dikkat çekildi. Doğa bilincini artırmayı ve çevreye katkıda bulunmanın amaçlandığı etkinlikte, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte fidan dikti. Etkinlikte 500 adet ıhlamur, 500 adet lavanta fidanı toprakla buluşturuldu.

"Orman varlığımızın miktarını artırmak hepimizin bir vatandaşlık görevidir"

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın önemine dikkat çekerek, "Orman, bir ülkenin en önemli zenginliğidir, zihniyetidir, süsüdür, doğal dengenin ve ekosistemin korunmasının temelidir. Bu bakımdan ormanlarımızın kıymetini bilmek, orman varlığımızın miktarını artırmak hepimizin bir vatandaşlık görevidir. Bugün burada, dikeceğimiz bitkilerle, ağaç türleriyle ve sıklık ormanlık bölgesinde bal üretiminin de artışına katkı sağlayacak fidanları toprakla buluşturacağız. Hepinizden ağaçlara, ormanımıza, ormanlarımıza sahip çıkmanızı istiyor ve elinizden geldiğince yeni fidanlıklar, yeni ağaçlar, yeni ormanlar yetiştirilmesi için katkı vermenizi rica ediyorum" dedi.

Düzenlenen bu etkinliğin Çorum için çok önemli olduğunu dile getiren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, "Bu hafta çok kıymetli ve çok özel bir hafta. Çünkü bir farkındalık haftası. Orman demek, ağaç demek, aslında hayat demek. Çünkü kullandığımız kalemden deftere, nefes aldığımız havaya kadar birçok alanda ormanların, ağaçların arkasında olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da bu farkındalık haftası çok çok kıymetli. Ağaç dikme konusunda dünyanın merkezi olan Çorum, bu anlamda bu etkinliğin tüm dünyada aslında en güzel ve en anlamlı olarak kutlandığı yer. Buradaki öğrencilerimiz, protokolümüz ve hepimiz bu anlamda çok şanslıyız" diye konuştu.

Ormancılık günü ve orman haftasında dikilecek fidanlarla ilgili bilgi veren Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Akça ise, "Bugün bu alan, 2024 yılında bal ormanı olarak test edilmiş olup başta ıhlamur, akasya ve lavanta fidanları olmak üzere 3 bin 61 adet fidan dikilmiştir. Bugünkü etkinliğimizde de yine 500 ıhlamur ve 500 lavanta fidanı toprakla buluşturulacaktır. Hepinizin 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nı kutlarım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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